القيادة الأمريكية تعتذر عن نشر صورة للقوات المصرية.. والسبب
اعتذرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي , أمس الثلاثاء , عن صورة نشرتها لقوات عراقية , وقالت إنها لقوات مصرية تستعد لمواجهة الإرهاب وتطهير أراضيها , على هامش تفجير مسجد الروضة بسيناء.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية عبر حسابها باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ” نحن نعتذر وبكل تواضع عن استخدام صورة للقوات العراقية، وعن طريق الخطأ، في هذه التغريدة , هذه التغريدة ليس لها صلة بأي منشورات نشرت حديثا أُدرجت بها نفس الصورة , نحن فخورون بأن نكون شركاء للقوات المصرية في الحرب ضد الإرهاب “.
ويذكر أن القيادة الأمريكية علقت على الصورة وقت نشرها ” قوات مصرية مشكلة من رجال الصاعقة والمشاة والمظلات والمدفعية والدبابات وبغطاء جوي , تتصدى لفلول الإرهابيين أينما وجدوا , وعازمه على تطهير أرض مصر من دنس داعش الإرهاب “.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1836 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم احفظ فخامة الرئيس السيسي المعظم المعظم المعظم
وشعب مصرالعربي الأصيل
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4310 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني كذابين ما جبتو شيء جديد