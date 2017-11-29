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القيادة الأمريكية تعتذر عن نشر صورة للقوات المصرية.. والسبب

القيادة الأمريكية تعتذر عن نشر صورة للقوات المصرية.. والسبب
واشنطن(صدى):

اعتذرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي , أمس الثلاثاء , عن صورة نشرتها لقوات عراقية , وقالت إنها لقوات مصرية تستعد لمواجهة الإرهاب وتطهير أراضيها , على هامش تفجير مسجد الروضة بسيناء.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية عبر حسابها باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ” نحن نعتذر وبكل تواضع عن استخدام صورة للقوات العراقية، وعن طريق الخطأ، في هذه التغريدة , هذه التغريدة ليس لها صلة بأي منشورات نشرت حديثا أُدرجت بها نفس الصورة , نحن فخورون بأن نكون شركاء للقوات المصرية في الحرب ضد الإرهاب “.

ويذكر أن القيادة الأمريكية علقت على الصورة وقت نشرها ” قوات مصرية مشكلة من رجال الصاعقة والمشاة والمظلات والمدفعية والدبابات وبغطاء جوي , تتصدى لفلول الإرهابيين أينما وجدوا , وعازمه على تطهير أرض مصر من دنس داعش الإرهاب “.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1836 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم احفظ فخامة الرئيس السيسي المعظم المعظم المعظم
وشعب مصرالعربي الأصيل

[ عدد التعليقات: 4310 ] نشر منذ 1 ساعة

يعني كذابين ما جبتو شيء جديد

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