القيادة الأمريكية تعتذر عن نشر صورة للقوات المصرية.. والسبب

واشنطن(صدى):

اعتذرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي , أمس الثلاثاء , عن صورة نشرتها لقوات عراقية , وقالت إنها لقوات مصرية تستعد لمواجهة الإرهاب وتطهير أراضيها , على هامش تفجير مسجد الروضة بسيناء.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية عبر حسابها باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ” نحن نعتذر وبكل تواضع عن استخدام صورة للقوات العراقية، وعن طريق الخطأ، في هذه التغريدة , هذه التغريدة ليس لها صلة بأي منشورات نشرت حديثا أُدرجت بها نفس الصورة , نحن فخورون بأن نكون شركاء للقوات المصرية في الحرب ضد الإرهاب “.

ويذكر أن القيادة الأمريكية علقت على الصورة وقت نشرها ” قوات مصرية مشكلة من رجال الصاعقة والمشاة والمظلات والمدفعية والدبابات وبغطاء جوي , تتصدى لفلول الإرهابيين أينما وجدوا , وعازمه على تطهير أرض مصر من دنس داعش الإرهاب “.