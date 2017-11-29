الولايات المتحدة.. هيئة محلفين تبرئ ” أبو ختالة ” من قتل دبلوماسيين وتدينه بممارسة الإرهاب

واشنطن(صدى):

برأت هيئة محلفين بالولايات المتحدة , الليبي أحمد أبو ختالة من تهمة قتل 4 دبلوماسيين أمريكيين قضوا في هجوم تعرضت له قنصلية بلادهم في مدينة بنغازي بليبيا عام 2012.

وأدانت الهيئة أبو ختالة بممارسة الإرهاب وذلك خلال بيان صادر عن مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو , أمس الثلاثاء.

وأشار بومبيو اليوم , إلى تحقيق قدر ضئيل من العدالة , حيث أدانت هيئة محلفين اتحادية أحمد أبو ختالة بممارسة الإرهاب ضد الوطنيين من الرجال والنساء من العاملين بوزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية في بنغازي , ليبيا , ليلة 11 سبتمبر 2011.

وتابع بومبيو ” لقد تطلب الأمر معلومات استخبارية لإيجاده , وجنوده للمساعدة في إمساكه , وقوات لفرض القانون من أجل التحقيق معه وفريق قانوني لوضعه في السجن ” .

وأضاف أن عقوبة أبو ختالة سيتم تطبيقها إلا انها لن تعيد من فقدناهم.