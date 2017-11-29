مطالبات بتنفيذ ” فحص السموم ” بجميع مناطق المملكة

نايف السالم(صدى):

طالب مواطنون بتوسيع تنفيذ حملة ” فحص السموم ” لسائقي مركبات نقل المعلمات لتشمل جمع مناطق المملكة، على أن تكون بشكل مفاجئ على الطرق السريعة ومداخل المدن.

وأشادوا بالحملة التي شنتها 3 جهات حكومية بالمدينة المنورة على طريق مكة – المدينة، فجر أمس الثلاثاء، مؤكدين إن هذه الفكرة جيدة وتستحق الإشادة حيث تعد الأولى من نوعها، مطالبين في الوقت ذاته بتوسيع هذه الفكرة لتشمل سائقي الحافلات والشاحنات على الطرق الرئيسة أيضًا.

يُذكر أنه تم تنفيذ حملة ” فحس السموم ” لسائقي مركبات نقل المعلمات فجر أمس الثلاثاء على طريق مكة – المدينة، للتأكد من نظامية تشغيل تلك المركبات، وتحليل السموم للسائقين، لضمان سلامة المعلمات ومرتادي الطرق السريعة، وضبطت الحملة بعض المخالفات المتعلقة بالنقل، وجرت مخالفة بعض السائقين.