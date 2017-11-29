على الرغم من خسارته الآسيوية.. الأهلي يشيد بجهود الأوكراني ” ريبيروف “

ماجد محمد(صدى):

استعد فريق النادي الأهلي لمواجهة الهلال خلال الجمعة المقبلة، من خلال التدريبات المتواصلة، وأصبح جاهزاً للفوز وتحقيق النقاط الثلاث المطلوبة.

وأشاد لاعب الأهلي، حسين المقهوي، بدور مدرب الفريق الأوكراني سيرجي ريبيروف، حيث أنه شكل تغييراً جذرياً في النادي، وجعله قادراً من خلال الإدارة المتميزة على تحقيق البطولات خلال الموسم الحالي، وفقاً لما ذكرته مصادر خاصة.

جدير بالذكر، أنه قد اتفق اللاعبون على جهود المدرب ” ريبيروف ” الواضحة في النادي، حيث أكد كلاوديمير دي سوزرا، المحترف البرازيلي، على قدرة المدرب الأوكراني على تحقيق طموحاتهم بفضل قدراته المتميزة، مضيفاً أن خسارة البطولة الآسيوية لا تعني ضعف الفريق.