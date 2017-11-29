الجيش الفلبيني: سقوط 14 قتيلًا من المتمردين وإصابة 5 من القوات الحكومية

مانيلا(صدى):

اندلعت اشتباكات بين القوات الحكومية من جانب، ومتمردين وشيوعيين على الجانب الأخر، أسفرت عن سقوط 14 قتيل من صفوف المتمردين، جنوب عاصمة الفلبين.

وقال المتحدث باسم الجيش الفلبيني ميلتشور دورانتي، إنه أصيب أثنين أخرين من المتمردين، خلال الاشتباكات التي وقعت ببلدة ” ناسوجبو ” ، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس رودريجو دوتيرتى رسميا إنهاء محادثات السلام مع المتمردين.

وعلى الجانب الأخر أصيب 5 من القوات الحكومية خلال هذه الاشتباكات، بإصابات طفيفة، وشهدت الفترة الماضية ارتفاع عدد القتلى في صفوف المتمردين.