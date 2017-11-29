” الصحة العالمية ” : المضادات الحيوية الأكثر شيوعاً بين الأدوية الغير المرخصة

جنيف(صدى):

كشفت منظمة الصحة العالمية أن المنتجات غير المرخصة الأكثر شيوعاً أو دون المستوى هي الأدوية المضادة للملاريا والمضادات الحيوية وتقدر بنسبة 10 % من سوق المستحضرات الصيدلانية في الدول النامية.

واستندت تقرير المنظمة إلى أكثر من 100 ورقة بحثية عن نوعية الطب في 88 بلداً نامياً، تشمل 48 ألف عينة من الأدوية.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم جيبريسوس، إلى التعاون الدولي لمكافحة انتاج هذه المنتجات والاتجار الدولي بها.