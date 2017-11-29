7 إصابات في حادث تصادم سيارة معلمات بالطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

باشرت فرق الهلال الأحمر بالطائف اليوم الأربعاء حادث تصادم وقع بين مركبتين إحداها تقل معلمات، ما نتج عنه عدد من الإصابات.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالطائف أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بالحادث، والتي بدورها قامت بتوجيه ثلاث فرق اسعافية وفرقة تدخل سريع بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري .

وأضاف، عند وصول الفرق تبين أن الموقع تبقى به 4 إصابات حيث تم نقل 3 اصابات متوسطة قبل وصول الفرق الإسعافية.

وعلى ضوء ذلك تم التعامل مع الحالات بتقديم الخدمة الإسعافية لهم حيث قدرت إصابة إحداهن بالمتوسطة وقدرت ثلاث حالات بإصابات بسيطة وعلى الفور تم نقلهم إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف.