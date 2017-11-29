بالصور.. غواصون سعوديون يحتفلون بالعيد الوطني الإماراتي من أعماق البحر الأحمر

عادل الحربي(صدى):

احتفل مجموعة من الغواصين السعوديين، باليوم الوطني الإماراتي الـ46، من أعماق البحر الأحمر، رافعين العلمين السعودي و الإماراتي وشعار ” عزكم عزنا “.

وأكد كابتن فريق ” صدى الأعماق ” أن المبادرة جاءت كمساهمة من الشباب للتعبير عن حيهم لأشقائهم في الإمارات، قائلًا ” حبينا نهدي المبادرة من أعماق البحر الأحمر إلي قلوب الإماراتين “.

وأوضح الكابتن أنه تم الغوص على عمق 46 متر بالبحر الأحمر تزامنًا مع العيد الوطني الـ46 للإمارات، مشيرًا إلى أن الفريق تكون من 15 غواص محترف.