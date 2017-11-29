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  3. استهداف وزارة المالية اليمنية بسيارة ” مفخخة ” .. وداعش يتبنى العملية

استهداف وزارة المالية اليمنية بسيارة ” مفخخة ” .. وداعش يتبنى العملية

استهداف وزارة المالية اليمنية بسيارة ” مفخخة ” .. وداعش يتبنى العملية
فهمي محمد(صدى):

انفجرت سيارة مفخخة بمقر وزارة المالية اليمنية في منطقة خور مكسر وسط مدينة عدن , صباح اليوم الأربعاء , الأمر الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرون.

وتضررت عدة منازل محيطة بموقع التفجير , وهرعت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث , لنقل المصابين.

وأعلنت صباح اليوم الأربعاء وكالة ” أعماق ” التابعة لتنظيم داعش , مسئولية التنظيم عن التفجير , قائلة ” إنه تم تفجير سيارة مفخخة ملغومة مركونة على مبنى وزارة المالية في منطقة خور مكسر بمدينة عدن في اليمن “.

و يذكر أن أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء اليمني , التقى بقائد قوات تحالف دعم الشرعية العميد أحمد أبو ماجد , وقائد القوات الإماراتية العميد مسعود المزروعي , الثلاثاء في عدن.

وأشار بن دغر خلال اللقاء , إن الحكومة ماضية في محاربة الإرهاب , وتجفيف منابعه ومطاردة عناصره أينما وجدت , مشيدا بالانتصارات التي تحققت في محافظة أبين وشبوة مؤخرا , منددا بالأعمال الإجرامية التي تقوم بها خلايا تنظيمي القاعدة و داعش.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4310 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم أهلك الروافض والخوارج اللي شوهو الاسلام

[ عدد التعليقات: 2198 ] نشر منذ 40 دقيقة

داعش تفجر باماكن استولى عليها الشعب مثل سوريا واليمن لحظو الشي هذا دليل تحالف الخوارج مع الروافض

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