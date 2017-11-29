الفيفا تُلزم ” آيالا ” بدفع مليوني دولار للنصر.. ومهلة حق الرد للاعب تنتهي

نواف السالم(صدى):

طالب النصر، وكيل أعمال اللاعب الباراجواياني فيكتور آيالا، بدفع تعويض مالي قدره مليوني دولار للإدارة، في مقابل امتناعه عن حضور التدريبات، إلا أن اللاعب لم يوجه رداً حتى الآن على شكوى النادي، وهو ما اضطر إلى تصعيد الأمر للاتحاد الدولي للكرة لتصدر قرارها النهائي.

وأيدت ” الفيفا ” قرار نادي النصر، حيث ألزمت ” آيالا ” في خطاب لها بمهلة زمنية محددة للرد على النادي والدفاع عن حقها، إلا أن الفترة الممنوحة للاعب تنتهي اليوم دون أن يحصل الاتحاد على الرد.

وجاء ذلك بعدما رفض فيكتور الرد على خطابات النصراويين الرسمية واتصالاتهم، بالتزامن مع إعلانه وجود نية للتعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية مع عدة أندية من ضمنها ” بوكا جينيور ” الأرجنتيني.