ابتدائية طويق بحي السفارات تفعل اليوم العالمي بداء السكري

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

ضمن فعاليات الصحة المدرسية في الوقاية من الإصابة بالسكري وآلية التعامل مع الإصابة به التي تقيمها الصحة المدرسية في تعليم الرياض بالتنسيق مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، نظمت ابتدائية طويق للبنات بحي السفارات اليوم العالمي للسكري بالتنسيق مع مركز صحي أم الحمام وبحضور طالبات ومعلمات المدرسة.

وأوضحت المرشدة الصحية بالمدرسة نوضا المقاطي أن اللقاء ضمن إحدى الفعاليات التي تنفذها إدارة الصحية المدرسية بتعليم الرياض تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بداء السكري من خلال تنظيم ندوات توعوية عن الغذاء المتوازن والنشاط البدني بإشراف من أطباء وطبيبات مركز صحي أم الحمام، كما تخللت الفعاليات الحديث عن أمراض مرض السكري والتركيز على الوقاية من الإصابة بالسكري من خلال ممارسة النشاط البدني المعتدل والمنتظم، والمحافظة على الوزن الصحي، مثمنة دور مدير عام التعليم بالرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري في تحقيق إنجاز الفعاليات والمناشط لكافة مدارس المنطقة والجهود المبذولة التي يقوما بها لتلك المدارس سواء بنين أو بنات ،يذكر أن المرشدة الصحية بالمدرسة نوضا المقاطي حققت جائزة التميز الصحي على مستوى منطقة الرياض من خلال تفعيل كافة أوجه الإرشاد الصحي بكافة أنواعه الصحية.

