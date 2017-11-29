اكتشاف 1168 مريض بفيروس ” الأيدز ” خلال العام الماضي

طلال الغامدي(صدى):

ذكرت وزارة الصحة أن العدد التراكمي لجميع الحالات المكتشف إصابتها بعدوى فيروس نقص المناعة البشري ” الإيدز ” منذ بدايته عام 1984 وحتى نهاية عام 2016 بلغت 24101 حالة، منها (7188) مواطن و(16913) غير مواطن، كما تم اكتشاف (1168)حالة جديدة مصابة بعدوى الإيدز عام 2016 منهم (434) مواطناً و(734) غير مواطن بمعدل نقصان 1% عن العام 2015.

وبلغت نسبة الرجال للنساء بين المواطنين 4 إلى 1 ويلاحظ أن أغلب المصابين من الشباب حيث تشكل الفئة العمرية (15- 49) سنة حوالي 76 % من الحالات المكتشفة.