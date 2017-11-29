وزارة التعليم المصرية تُحيل مسؤولي واقعة ” تمثيل هجوم الروضة ” للتحقيق

القاهرة(صدى):

أصدرت وزارة التربية والتعليم المصرية، قرارًا باستبعاد مديرة المدرسة التي نظمت بواسطة تلاميذ عرضًا تضمن مشاهد عنف تمثيلية تحاكي الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة بسيناء.

وأخطر وزير التعليم طارق شوقي، مديري الإدارات التعليمية بعد لإقحام التلاميد في أعمال السياسية، مشددًا على ضرورة إحالة الواقعة للشئون القانونية؛ للتحقيق مع جميع المسئولين عليها، حيث أن المدرسة لم تحصل على موافقة من الوزارة لأداء تلك المشاهد.

وتضمنت المشاهد تساقط تلاميذ ممثلين على الأرض بيد أحدهم مصحف خلال أداء الصلاة، بينما يقف آخرون بسلاح ويرفعون أعلام دول إسرائيل وإيران وقطر وتركيا؛ كدول مدانة في الحادث من وجهة نظر مديرة المدرسة التي لم يتم الكشف عن هويتها.