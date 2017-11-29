وزارة التعليم المصرية تُحيل مسؤولي واقعة ” تمثيل هجوم الروضة ” للتحقيق
أصدرت وزارة التربية والتعليم المصرية، قرارًا باستبعاد مديرة المدرسة التي نظمت بواسطة تلاميذ عرضًا تضمن مشاهد عنف تمثيلية تحاكي الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة بسيناء.
وأخطر وزير التعليم طارق شوقي، مديري الإدارات التعليمية بعد لإقحام التلاميد في أعمال السياسية، مشددًا على ضرورة إحالة الواقعة للشئون القانونية؛ للتحقيق مع جميع المسئولين عليها، حيث أن المدرسة لم تحصل على موافقة من الوزارة لأداء تلك المشاهد.
وتضمنت المشاهد تساقط تلاميذ ممثلين على الأرض بيد أحدهم مصحف خلال أداء الصلاة، بينما يقف آخرون بسلاح ويرفعون أعلام دول إسرائيل وإيران وقطر وتركيا؛ كدول مدانة في الحادث من وجهة نظر مديرة المدرسة التي لم يتم الكشف عن هويتها.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4310 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههههه
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1836 ] نشر منذ 1 ساعة
وليش ما حطيت جماعة الاخوان المجرمين الأرهابية
من ضمنهم ربما انت اخواني متخفي
بعدين ويش دخل الأطفال بالسياسة
علمهم فكر حب الوطن
وفقه التسامح والتعايش مع جميع الأديان والملل وحتى مع الملحدين وعدم كراهية الغير