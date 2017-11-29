بعد سقوط جزئي لسقف مدرسة بمكة.. أولياء أمور يطالبون الوزارة ببديل

نايف السالم(صدى):

فوجئت منسوبات المدرسة الحادية عشر الابتدائية في حي الحفاير بمكة، في تمام الساعة الواحدة إلا ربعا ظهر أمس الأول , بسقوط جزء من سقف أحد سلالم الصعود للأدوار العلوية بالمدرسة، وذلك بعد خروج الطالبات بوقت قصير وقبل خروج المعلمات.

وانتابت المعلمات حالة من الخوف والقلق, وغادر بعضهن فيما هرع البعض الآخر إلى مصدر الصوت وتبين لهن أنه سقوط جزء من سقف المدرسة القديمة التي مضى على بنائها أكثر من ثلاثة عقود.

وأبلغت المعلمات إدارة تعليم مكة بالواقعة، ومن جانبها تابعت الإدارة وقامت بمعالجة الأمر , وانتظمت الدراسة أمس الثلاثاء في المدرسة.

وأكد عدد من أولياء أمور الطالبات أن مبنى المدرسة لم يعد صالحا للبيئة التعليمية، كونه في حي عشوائي قديم مأهول بالسكان وحركة سيارات الزوار والمعتمرين، بالإضافة لعدم توافر مساحات للطوارئ حول المبني، مطالبين المدرسة بتوفير مبنى بديل.

وخاطبت مديرة المدرسة الإدارة التعليمية للتعليم بضرورة إغلاق المدرسة ونقلها لموقع آخر، مؤكدة أن هذه الواقعة تنذر بمخاطر جثيمة قد تحدث، موضحة أن السقوط حدث في وقت خروج الطالبات وإلا لكان الأمر أخطر.

وفي السياق ذاته، أشار طلال سلمي الردادي الناطق الإعلامي لتعليم منطقة مكة، إلى متابعة الإدارة للحادث وتعيين مدير تشغيل وصيانة و مدير الأمن والسلامة لإنهاء المشكلة وتهيئة المبنى لاستقبال اليوم الدراسي بكل طمأنينة.