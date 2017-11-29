قبل مواجهة الأهلي.. غيابات بالجملة تضرب الهلال

ماجد محمد(صدى):

اجتاحت موجة من الغيابات فريق الهلال، قبل لقاء الأهلي، في إطار مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي ، على استاد الامير فيصل بن فهد، المقرر إقامتها يوم الجمعة القادم .

وشهدت قائمة الغيابات أسماء هامة وهم المدافع الدولي معتز هوساوي، والذي تعرض لتمزق من الدرجة الأولى، بالإضافة لغياب إلى المهاجم السوري عمر خريبين والذي تعرض لكدمة في اللقاء الأخير للهلال أمام أوراوا الياباني، و البرزيلي كارلوس إدواردو.

كما لم تتأكد بعد جاهزية المدافع جودفري ابو ابونا والمهاجم السوري عمر السومة والذي لم يشارك في المران الأخير إثر كدمة تعرض لها.