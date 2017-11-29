بالصور.. مربية تنهال على طفلة رضيعة بالضرب المبرح

هانوي(صدى):

تجردت جليسة أطفال من الرحمة، حيث انهالت على طفلة رضيعة تبلغ من العمر 8 أسابيع بالضرب مرارا وتكرارا لأنها لم تتوقف عن البكاء في مدينة ” في لي ” بشمال فيتنام .

وتعود التفاصيل عندما استأجرت العائلة خادمة قبل شهرين، وقامت بتثبيت الكاميرا بعد أن لاحظت احمرار في وجه الطفلة وكانت تتشنج أثناء نومها.

وأظهر عدد من اللقطات المروعة المربية تضرب الطفلة مرارا وتكرارا على رأسها ووجهها وظهرها ومؤخرتها فضلا عن هزها بعنف بينما كان والديها في الخارج.

وبعد فترة، رمت المربية الطفلة في الهواء قبل أن تمسكها بيديها عدة مرات وهي تصرخ في وجهها للتوقف عن البكاء.

واتصلت الأم بالشرطة فور مشاهدة اللقطات، واعتقل الضباط الخادمة وجاري التحقيق معها .