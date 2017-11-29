بالخطأ.. طفل يدهس أبيه بالمدينة

نايف السالم(صدى):

فوجىء مواطن خمسيني، بأن مركبته تنتطلق بشكل سريع، قبل أن تصدمه وتدهسه، لينقل على إثرها إلى مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة قسم الحوادث، متأثرًا بكسور ونزيف.

وكان يقود السيارة ابنه الذي تعوَد أن يقوم بتشغيلها وتسخينها قبل الذهاب إلى المدرسة بشكل يومي، و قُدِّمت للمواطن الإسعافات الأولية لوقف النزيف، وتم إجراء الأشعة التشخيصية ‏التي بيّنت ‏وجود كسر مضاعف بمفصل الركبة، وكذلك الحوض، ‏وتمّ ‏استدعاء استشاري العظام الذي نصح بتحويل الحالة ‏إلى مستشفى الملك فهد.

وطالبت الجهات المعنية بضرورة متابعة الأبناء وعدم السماح لهم بالعبث بالمركبات حفاظاً على الأرواح والممتلكات.