فهد المولد على طاولة التفاوض لتجديد عقد الاتحاد

نواف السالم(صدى):

ترددت شائعات خلال الفترة الماضية حول نية لاعب الاتحاد فهد المولد الانتقال لنادي الهلال، خاصةً بعدما لوحظ غيابه عن تدريبات النادي لمدة يومين.

وأكدت مصادر، أن اللاعب لا يمكنه أن يتعاقد مع أي جهة أخرى طالما لا يزال في الفترة المحمية التي تمنعه من توقيع أي عقود أخرى في الوقت الراهن.

وأشارت المصادر إلى أن ” المولد ” لديه رغبة في الاستمرار مع نادي الاتحاد، ولم يعلن عن نيته للانتقال إلى فريق آخر.

وقررت لجنة الاتحاد عقد اجتماعها خلال الأسبوع المقبل مع وكيل أعمال اللاعب الاتحادي، للتفاوض حول اتفاق مبدئي يجدد عقد اللاعب، قبل دخوله في الفترة الحرة التي تمنحه القدرة على التعامل مع أي مكان آخر.