ما بين مؤيد ومعارض.. الطلاق مشكلة أم علاج
أصبحنا نعاني من ارتفاع في نسب الطلاق، وهو أمر يستحق الوقوف أمامه؛ لمعرفة أسباب هذا الارتفاع لتقديم حلول لها؛ حتى ينعم الجميع بحياة أسرية هادئة، تتميز بالنجاح.
ودشن النشطاء، اليوم الأربعاء، عبر منصة ” تويتر ” ، هاشتاج ” علاج يقلل نسب الطلاق ” ؛ للمشاركة بخبراتهم وأرائهم؛ لتوجيه النصيحة إلى من يحتاج إليها.
وخرج النشطاء ببعض النصائح الهامة التي تضمنت وجود عدد من الصفات الطبة والمشتركة بين الزوجين، والبعض الأخرى رأى أن الطلاق ليس مشكلة في حد ذاته، بينما علاج لمشكلات أكبر.
ووضع فايز الشمري عدد من النصائح لتقليل نسب الطلاق، قائلًا: ” الطلاق قد يكون حل ، وعموماً :لا تخلوا أي علاقة من مشاكل ، ولن تستمر علاقة إلا بالتسامح وطيب النفس ، والمحبة. لا تجعل من الطرف الآخر نداً لك، او تنظر له كعدو! تغافل عن مايمكن تغافله، ولا تسمح لأي طرف آخر بالتدخل. والا فالطلاق افضل بلا كره ولا عدوان ” .
وقالت نوره: ” بعض الرجال ما يملأ عينه غير التراب لو زوجته ملكة جمال بيخوونها أو يطلقها مافيه علاج للحد من نسبة الطلاق إلا بمخافة الله ومراقبته في نفسه وفي زوجته وحسن الإختيار من البدايه،والتغاضي عن بعض الأمور، وعدم إعطاء أي موضوع بينهما أكبر من حجمه والله أعلم”
ووضع الحارث سراج الزهراني عدد من النقاط الهامة على الزوجين الالتزام بها، فغرد: ” أحسنوا الاختيار(الدين والخلق)، علاقة الزوجين وحياتهما يجب أن تكون سرّاً، لا تسمعوا للنمّامين، لا تقبلوا التدخلات ولو من أقرب الناس، لا تحملوا الكلام وقت الغضب محمل الجد، ركّزوا في المحاسن وتغافلوا عن المساوي “.
واختلف مطلق القرفي مع تصنيف الطلاق كمشكلة، قائلًا: ” الطلاق ليس مرض بل حل من ضمن الحلول. الشاب يتزوج ليجرب والبنت تتزوج لتهرب والنهاية فشل. في بيوتكم أرفعوا مستوى الوعي وعاملوا أولادكم بالحسنى حتى يكونوا بشرٌ أسوياء قبل الزواج “.
وترى ريم أن حل الطلاق يتمثل فقط في تقديم تنازلات من الطرفين قائلة: ” هو شي واحد بس اللي يقلل نسبة الطلاق التنازل من أحد الطرفين “.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1836 ] نشر منذ 2 ساعتين
الطلاق شر لكن
اذا وصلت الحياة الزوجية
الى طريق الحجيم
بعض الأزواج هدانا الله وإياهم للخير
والصلاح يظن ان الحياة الزوجية مجرد قضاء رغبات شهوة جنسية جل همه فرجه وبطنه
لا يا عزيزي الحياة الزوجية معناها الحقيقي احترام متبادل بين الزوجين
لا ينفع كلمة احبك وتحبني في الليل
وفي النهار شجار وللعن
الاحترام المتبادل والتطبيق الفعلي ع ارض الواقع هو من يكذب ذلك او يصدقه
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1836 ] نشر منذ 2 ساعتين
الطلاق شر لكن
اذا وصلت الحياة الزوجية
الى طريق الجحيم لابد منه
بعض الأزواج هدانا الله وإياهم للخير
والصلاح يظن ان الحياة الزوجية مجرد قضاء رغبات شهوة جنسية جل همه فرجه وبطنه
لا يا عزيزي المحترم
الحياة الزوجية معناها الحقيقي احترام متبادل بين الزوجين
لا ينفع كلمة احبك وتحبني في الليل
وفي النهار شجار وللعن
الاحترام المتبادل والتطبيق الفعلي ع ارض الواقع هو من يكذب ذلك او يصدقه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4310 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا فيه بينهم اولاد فهو مشكلة
واذا لم يكن بينهم اولاد وهناك مشاكل زوجية شائكة فهو علاج
والله يحفظ الجميع