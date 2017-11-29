التعليم تؤجل تطبيق اختبارات مشروع ” حسن ” أسبوع

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة التعليم ممثلةً في فريق دعم مشروع حسِن تأجيل تطبيق برنامج اختبارات حسن أسبوعا واحد بحيث يبدأ التطبيق في المدارس المحددة يوم الأحد 1439/3/22 وينتهي يوم الخميس 1439/3/26 .

وجاء ذلك إيمانا بمبدأ الشراكة في إنجاح مشاريع الوزارة، وضمان جودة تنفيذها على أكمل وجه وأخذا باقتراحات بعض الإدارات التعليمية ؛ فقد تقرر تأجيل الاختبارات.

ووجهت الوزارة باستثمار الوقت المتاح في إعداد لجان التنفيذ وبناء الخطط واستكمال جميع المتطلبات التي حددتها الوزارة، وإرسالها عاجلا ونشر ثقافة المشروع وإجراءاته وفق ماصدر في التعميم والدليل الإجرائي.