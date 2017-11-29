بالصور.. لفتة جمالية من أمير المدينة تجاه أحد سفراء الوسطية من ذوي الاحتياجات

نايف السالم(صدى):

في موقف حميد من سموه قام الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بتقبيل رأس أحد سفراء برنامج الوسطية من ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة طيبة، وذلك في بادرة أبوية حانية، اتسمت بكلمات الثناء والتقدير.

وقال أمير منطقة المدينة المنورة خلال رعايته برنامج ” سفراء الوسطية “، الذي نظمته جامعة طيبة بالمدينة المنورة في موسمه الثاني: إن رسالة الوسطية والاعتدال هي الخيار الاستراتيجي للمملكة.

وأضاف أن تدشين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف ” اعتدال ” في العاصمة الرياض جعل هذه البلاد نبراسًا عالميًّا في مكافحة الفكر المتطرف وتعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال.