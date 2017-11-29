الداخلية تصدر توجيها هاما لإمارات المناطق

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر، عن توجيه وزارة الداخلية، إمارات المناطق والمحافظات بتحديد نطاق عمل الأجهزة الحكومية في كل منطقة، وفي جميع المحافظات، والمراكز.

وأوضحت المصادر، أن الداخلية طلبت تكليف لجان بتسمية المواقع المشمولة بخدمات المنطقة الإدارية، ورسمها كروكياً، وباشرت اللجان في جميع المناطق حصر نطاق عملها من كل الاتجاهات الأصلية والفرعية.

وأكد مصدر إداري مسؤول أن التوجيه يهدف إلى منع تواكل بعض المناطق أو المحافظات أو المراكز على بعضها، وللحد من التداخل بين نطاقات التوزيع الإداري، ولضمان وصول الخدمات لكل مواطن من الجهة المعنية بخدمته، موضحاً أن بعض حالات الحوادث تقع بين قرى ومراكز متداخلة في إطار التقسيم الجغرافي للمناطق، ما يترتب عليه تأخر إسعافها، لافتاً إلى أن اللجان أنهت الحصر والرسم اللازم وتم الرفع به لوزارة الداخلية، وفقا لصحيفة عكاظ.