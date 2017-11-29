البنوك تحذر من إعلانات التمويل والمديونيات المشبوهة عبرر حسابات على ” تويتر ” 

نايف السالم(صدى):

قال طلعت حافظ المتحدث باسم البنوك السعودية الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية، إن البنوك لا تتبع إعلانات التمويل وسداد المديونيات المشبوهة الموجوة على ” تويتر “.

وأكد الإعلام والتوعية المصرفية، طلعت حافظ، في مداخلة هاتفية ببرنامج “أخباركم” على شاشة المجد، أن البنوك لا تتبع هذا النوع الدعائي من الأساليب التي وصفها بـ”الملتوية” في إعلان برامج التمويل، مشددًا على أنه لا يمكن لأي بنك من البنوك والجهات المرخص لها أن تسوق وتروج للتمويل بتلك الطرق الرخيصة والملتوية وغير الاحترافية والنظامية.

وكانت رصدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، قرابة 458 ألف حساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يروج لإعلانات التمويل وسداد المديونيات المشبوهة.