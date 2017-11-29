فيديو| مواطنان يستعرضان على الطريق العام بحصان ومركبة.. والمرور تستدعيهما

محمد بن طحيطح(صدى):

استدعت إدارة مرور عسير، مواطنين ظهرا في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أحدهما كان يستعرض على الطريق العام بشكل متهور حيث امتطى حصان ويسير بمحاذاة مركبة مسرعة ويتعلق بأبوابها.

وأكدت إدارة المرور في بيان، أن ما قام به كل من قائد المركبة وصاحب الحصان يعتبر مخالف لقواعد السير على الطريق ويعرض السلامة العامة للخطر لاسيما وأن النزول أو الركوب أثناء سير المركبة يعتبر مخالفة مرورية واردة في نظام المرور.

وأحالت إدارة مرور عسير المواطنين المخالفين، إلى الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقهما.