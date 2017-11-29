مشاجرة بين مواطن ومراقب أمانة بسبب الأثاث.. والأمانة ترد 

عادل الحربي(صدى):

بسبب قيام مراقب الأمانة بأخذ أثاث مخيم، ووضعه في صندوق مراقبته، نشبت مشاجرة بينه وبين مواطن، وذلك في حملة أمنية تشارك فيها الأمانة لإزالة بعض المخيمات العشوائية المخالفة.

وأكدت الأمانة عدم إقرارها تصرف موظف الأمانة، مشيرة إلى أن ذلك يعد تصرفًا فرديًّا منه، ولافتة إلى أنها ستحيل القضية للجهات المعنية بالأمانة لمساءلته ومحاسبته.

وعلقتالأمانة: إشارة لما ظهر من خلال المقطع المنتشر خلال وسائل التواصل الاجتماعي من مشادة بين أحد مراقبي الأمانة وأحد المعترضين على أمر الإزالة، وذلك خلال حملة أمنية تشارك فيها الأمانة لإزالة بعض المخيمات العشوائية المخالفة، تؤكد الأمانة أنها لا تقر ذلك التصرف من المراقب بأي حال من الأحوال، وهو تصرف فردي منه، وستتم المساءلة والمحاسبة من خلال الجهات المعنية بالأمانة”.

وتابعت: إن كان يحصل في أغلب الأوقات اعتراض من أصحاب هذه المخيمات، ومشادة كلامية تعيق موظف الأمانة عن أداء واجبه، فإن ذلك لا يبرر ما حصل، وكان بإمكان المراقب طلب تدخُّل الجهات الأمنية الموجودة في الموقع .