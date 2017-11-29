” الصحة ” تكشف حقيقة ظهور حالات الكورونا أو أنفلونزا الخنازير بـ ” تبوك “

محمود البلوي(صدى):

قالت وزارة الصحة، إنها أبلغت جميع المنشآت الصحية في المملكة خلال الأسبوعين الماضيين أن هناك نشاطا ملحوظا للأنفلونزا في مناطق المملكة كافة متزامن مع دخول فصل الشتاء.

وأكدت الوزارة على لسان متحدثها مشعل الربيعان، أنه لم يتم تسجيل أي حالة لكورونا أو أنفلونزا الخنازير في مستشفى تيماء أو أي من مستشفيات منطقة تبوك.

ونفى الربيعان، أن يكون تم رصد 11 حالة أنفلونزا خنازير في تيماء، موضحا أن الشؤون الصحية بالمنطقة قامت بكافة الإجراءات الوقائية وتطعيم المخالطين للحالات والمستهدفين بتطعيم الأنفلونزا، وكذلك تطعيم الكوادر الصحية بلقاح الأنفلونزا الموسمية.

وجدد الربيعان التأكيد على بيان الصحة الذي أشار فيه إلى أن مسمى أنفلونزا الخنازير الذي كان يُطلق سابقاً على سلالة الأنفلونزا H1N1 لم يعد معمولاً به علمياً منذ العام 2009؛ إذ أصبحت هذه السلالة بشرية ضمن السلالات الموسمية المسببة للأنفلونزا التي تتكرر كل شتاء.