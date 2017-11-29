إدراج 60 طيارا بالخطوط السعودية على قوائم ” الممنوعين من الطيران “

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن إدراج 60 طيارا بالخطوط الجوية السعودية على قوائم ” الممنوعين من الطيران ” من قبل 14 جهة خارجية، موضحة أن ذلك تسبب في تعرضهم لمضايقات واحتجاز ببعض البلدان الأخرى.

وأكدت المصادر، أن بعض هؤلاء الطيارين تقدموا بشكاوى إلى الجهات المختصة يشتكون من وضعهم بتلك القوائم، داعين إلى حل أزمتهم في أقرب وقت ممكن، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأوضح متحدث الخطوط الجوية السعودية المهندس عبدالرحمن الطيب، أنه لا توجد قائمة ثابتة لطيارين سعوديين ” ممنوعين من الطيران “، موضحا أن المتعارف عليه هو تسجيل بعض الملاحظات حول أسماء أطقم طائرات ترد ضمن قوائم المنع من السفر من فترة إلى أخرى.

وأوضح الطيب أن النظام الدولي للطيران يتيح للخطوط المحلية إرسال قائمة تضم طاقم الرحلة والركاب المسافرين على متن الرحلة.