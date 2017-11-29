تفاصيل جديدة عن واقعة مدرس اللغة العربية مع وزير التعليم في شرورة

عادل الحربي(صدى):

قالت إدارة المدرسة التي شهدت واقعة معلم اللغة العربية ومادة التفسير بحضور وزير التعليم، إن الفيديو المتداول عن القضية ” مفبرك “.

وأضافت إدارة المدرسة أن حقيقة الأمر هو إن الوزير العيسى دخل مجموعة فصول بالمدرسة ، الفصل الأول في المقطع كان لحصة تفسير ، والمعلم كان للتربية الإسلامية ، بينما الفصل الثاني كان لمقرر “لغتي”، والمعلم متخصص في اللغة العربية.

وأكدت إدارة المدرسة أن المقطعين تم دمجهما في مقطع واحد؛ ليظهر بالشكل المتداول .

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو يظهر مدير المدرسة وهو يُعرف بمعلم لغة عربية ، ولكن كان مكتوبًا على “السبورة” مادة “لغتي” ، ليسأل الوزير العيسى طلاب الفصل عن المادة المقرر تدريسها ليجيبوا إجابة مختلفة تمامًا “تفسير” .