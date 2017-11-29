تفاصيل جديدة عن واقعة مدرس اللغة العربية مع وزير التعليم في شرورة
قالت إدارة المدرسة التي شهدت واقعة معلم اللغة العربية ومادة التفسير بحضور وزير التعليم، إن الفيديو المتداول عن القضية ” مفبرك “.
وأضافت إدارة المدرسة أن حقيقة الأمر هو إن الوزير العيسى دخل مجموعة فصول بالمدرسة ، الفصل الأول في المقطع كان لحصة تفسير ، والمعلم كان للتربية الإسلامية ، بينما الفصل الثاني كان لمقرر “لغتي”، والمعلم متخصص في اللغة العربية.
وأكدت إدارة المدرسة أن المقطعين تم دمجهما في مقطع واحد؛ ليظهر بالشكل المتداول .
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو يظهر مدير المدرسة وهو يُعرف بمعلم لغة عربية ، ولكن كان مكتوبًا على “السبورة” مادة “لغتي” ، ليسأل الوزير العيسى طلاب الفصل عن المادة المقرر تدريسها ليجيبوا إجابة مختلفة تمامًا “تفسير” .
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