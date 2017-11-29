طريقة مضحكة وفكاهية لمدرس أردني خلال شرح الدروس.. وهذا رد فعل الطلاب!

أماني الغامدي(صدى):

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر خلاله معلم يشرح الدروس لطلابه معتمداً على الموسيقى وأداء حركات ارتجالية، ويشارك الطلاب بشكل كامل في حصصه الدراسية، بالتصفيق والغناء.

وقال محمد شبول، وهو معلم أردني يعمل في مدرسة بعمان منذ 27 عاما، أن تلاميذه يواجهون صعوبة في فهم دروس مادة الفيزياء، خاصة وأن التكنولوجيا الحديثة غيرت طريقتهم في فهم وتلقي العلم ما دفعه لابتكار طريقة جديدة تساعدهم على فهم المادة.

وأوضح شبول، أنه كتب نصا يشبه القصة، لمنهج الفيزياء، وألف أغاني اشتق كلماتها من قوانين الفيزياء.

ويقول إن الموسيقى تساعد طلابه على فهم وتعلم المادة المعقدة.مشيرا إلى إنه يأمل في أن تشجع الوسائل التي يستخدمها الطلاب على أن يتعلموا بطريقة مختلفة.

وأبدى عدد من الطلاب إعجابهم بالطريقة التي يتبعها معلمهم مشيرين إلى أنها طريقة تساعدهم على الفهم بشكل سريع وبسيط.