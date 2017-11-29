تفاصيل جلد ” الشورى ” لـ الهلال الأحمر داخل المملكة

نايف السالم(صدى):

انتقد أعضاء مجلس الشورى، أمس الثلاثاء هيئة الهلال الأحمر السعودي، مؤكدا أن الهيئة لا تستطيع أن تفي بواجباتها، ووصفوا جهودها بـ” المشتتة “.

وقال الدكتور عدنان البار، إن لدى الهيئة 161 طبيبا، بينهم استشاري وأربعة متخصصين فقط، وإن عدد مراكزها الإسعافية على مستوى المملكة 391 مركزاً في دولة تعتبر شبه قارة.

وكشف العضو مفرح الزهراني أن الإسعاف الطائر كان خدمة مميزة للهيئة، التي تملك 11 طائرة، لكن هذه الطائرات لم تعد موجودة، بسبب عدم وجود منصات لهبوطها، ولعدم قدرتها على استخدام منصات الجهات الأخرى.

وأضاف أن هذه الطائرات متوقفة عن العمل ومخزَّنة بمستودعات في دولة مجاورة، وفقاً لعقد إيجار. وفي شأن آخر، تساءل العضو محمد آل عباس عن التفاوت الكبير بين الميزانية التي طالبت بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للرواتب البالغة 272 مليوناً، التي بلغت بعد التعديل والاعتماد 350 مليوناً. وذكر أن الفارق الذي يصل إلى 78 مليوناً كبير.

وناقش المجلس أمس تقرير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وسط انتقادات عدد من الأعضاء لأدائها في العمل على جذب السياح، والحد من سفر السعوديين للخارج بحثاً عن سياحة أفضل. ووصف العضو سلطان آل فارح ما تقوم به هيئة السياحة بأنه «خجول جداً، ولا يوجد أي تنسيق بين هيئتي «الترفيه» و«السياحة»، إضافة إلى البيروقراطية التي تواجه المستثمر».