ماذا فعل السومة بجمهور الأهلي قبل تنصيب الرئيس؟

نواف السالم(صدى):

حالة من القلق والاضطراب انتابت الأهلاويين قبل موقعة الزعيم في كلاسيكو الجولة 12، بعد وجود المهاجم عمر السومة في العيادة الطبية بالنادي، للخضوع لجلسات علاجية لكدمة تعرض لها أثناء التدريبات، لم يتضح مداها أو تأثيرها على حضور ” الهداف ” في المواجهة المرتقبة.

وكان الأوكراني ريبيروف ناقش عددا من الحالات وأداء الفريق في المباراة الماضية مع اللاعبين، قبل أن يعتمد في الحصة التدريبية التي جرت على الملعب الفرعي لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، تمارين لياقية وأخرى تكتيكية ومناورة على كامل الملعب، قبل أن يختتم المران، وأوعز المدرب بتنفيذ الكرات الثابتة والمتحركة، وسط متابعة رئيس النادي الأمير تركي الفيصل.

من جهة أخرى، يعقد النادي، مساء اليوم الأربعاء، اجتماع هيئة أعضاء الشرف لاختيار رئيس للهيئة، وكذلك انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي، بقاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد.

وكان رئيس النادي الأمير تركي الفيصل آخر من شغل منصب رئيس هيئة أعضاء الشرف منذ مايو من العام 2014.