فيديو.. موقف نبيل من مواطنة تجاه عامل نظافة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق إهداء مواطنة ” جاكيت ” لعامل نظافة، ليحميه من البرد، بعدما وجدته يمارس عمله.
وأثنى، مصور الفيديو على حسن تصرف السيدة، فبدلا من التصدق على العامل بالنقود، منحته ” جاكيت ” يستفيد منه خلال فصل الشتاء بأكمله.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38910 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاها الله خير ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14337 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاها الله خير
all[ عدد التعليقات: 3647 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاها الله خير
راعي البيضاء[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 50 دقيقة
ملينا من النفاق
ياخي الواحد الحين لاصار يتصدق مابقاء الى يجيب البي بي سي
ووكالة الانباء ياخي تصدق بدون تصوير وتشهير والله لواني عمل النظافة لا صكها بالكوت في وجهها واقول فضحتيني بصدقتكم
متابع[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 18 دقيقة
راعي البيضاء….
أحسن النية….لا يعلم الخوافي إلا رب العالمين
….جعلك في الجنة
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4262 ] نشر منذ 13 دقيقة
جزاها الله خير