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فيديو.. موقف نبيل من مواطنة تجاه عامل نظافة

فيديو.. موقف نبيل من مواطنة تجاه عامل نظافة
عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق إهداء مواطنة ” جاكيت ” لعامل نظافة، ليحميه من البرد، بعدما وجدته يمارس عمله.
وأثنى، مصور الفيديو على حسن تصرف السيدة، فبدلا من التصدق على العامل بالنقود، منحته ” جاكيت ” يستفيد منه خلال فصل الشتاء بأكمله.

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 38910 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاها الله خير ,,

[ عدد التعليقات: 14337 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاها الله خير

[ عدد التعليقات: 3647 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاها الله خير

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 50 دقيقة

ملينا من النفاق
ياخي الواحد الحين لاصار يتصدق مابقاء الى يجيب البي بي سي
ووكالة الانباء ياخي تصدق بدون تصوير وتشهير والله لواني عمل النظافة لا صكها بالكوت في وجهها واقول فضحتيني بصدقتكم

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 18 دقيقة

راعي البيضاء….
أحسن النية….لا يعلم الخوافي إلا رب العالمين
….جعلك في الجنة

[ عدد التعليقات: 4262 ] نشر منذ 13 دقيقة

جزاها الله خير

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