فيديو.. موقف نبيل من مواطنة تجاه عامل نظافة

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق إهداء مواطنة ” جاكيت ” لعامل نظافة، ليحميه من البرد، بعدما وجدته يمارس عمله.

وأثنى، مصور الفيديو على حسن تصرف السيدة، فبدلا من التصدق على العامل بالنقود، منحته ” جاكيت ” يستفيد منه خلال فصل الشتاء بأكمله.