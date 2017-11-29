صور.. اقتلاع المظلات وتضرر السيارات إثر الأمطار الغزيرة في القصيم
شهدت محافظة ضرية غرب القصيم، هطول أمطار رعدية غزيرة مساء الاثنين، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة إثْر تطاير غرف السحب واقتلاع عدد من المظلات.
كما تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح النشطة في حدوث تلفيات بالسيارات الخاصة للمواطنين.
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 2 ساعتين
على ربك العوض ومنه العوض الله يعوض المسلمين كل خير والحمد لله على السلامه والحديد والخشب بتعويض 🌴🌴
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38910 ] نشر منذ 2 ساعتين
يارب سترك ياكريم ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14337 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول و لا قوة الا بالله