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صور.. اقتلاع المظلات وتضرر السيارات إثر الأمطار الغزيرة في القصيم

صور.. اقتلاع المظلات وتضرر السيارات إثر الأمطار الغزيرة في القصيم
سالم المطيري(صدى):

شهدت محافظة ضرية غرب القصيم، هطول أمطار رعدية غزيرة مساء الاثنين، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة إثْر تطاير غرف السحب واقتلاع عدد من المظلات.
كما تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح النشطة في حدوث تلفيات بالسيارات الخاصة للمواطنين.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 38910 ] نشر منذ 2 ساعتين

يارب سترك ياكريم ,,

[ عدد التعليقات: 14337 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول و لا قوة الا بالله

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