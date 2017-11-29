صور.. اقتلاع المظلات وتضرر السيارات إثر الأمطار الغزيرة في القصيم

سالم المطيري(صدى):

شهدت محافظة ضرية غرب القصيم، هطول أمطار رعدية غزيرة مساء الاثنين، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة إثْر تطاير غرف السحب واقتلاع عدد من المظلات.

كما تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح النشطة في حدوث تلفيات بالسيارات الخاصة للمواطنين.