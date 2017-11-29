بالفيديو.. إعلامي كويتي يتعرض لموقف محرج على الهواء

نورة الشهري (صدى):

تعرض مذيع على القناة الثالثة في التلفزيون الكويتي لموقف محرج على الهواء مباشرة، أثناء استضافة أحد محللي الكرة الطائرة لمناقشة مباراة الكويت والكاظمة في الدوري.

وأظهر مقطع تم تداوله للبرنامج الرياضي المذيع يتحدث وصورة خلفية تتساقط فوق رأسه قبل أن يضع يده محاولا منعها، إلا أنها سقطت وكادت أن تطيح بعقاله وغترته.

وأبان المقطع أنه على الرغم من الموقف المحرج الذي تعرض له المذيع الذي كان يبث من ملعب المباراة، فإنه ظل متماسكا بعد سقوط الصورة وأكمل برنامجه بطريقة سلسة.