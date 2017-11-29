الولايات المتحدة الأمريكية تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات

واشنطن(صدى):

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة إطلاق كوريا الشمالية لما يحتمل أن يكون صاروخا باليستيا عابرًا للقارات بشكل عشوائي في بحر اليابان، مما يهدد جيرانها والمنطقة والاستقرار العالمي.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في بيان صحفي صدر اليوم المجتمع الدولي بمواصلة إرسال رسالة موحدة إلى كوريا الشمالية بأن تتخلى عن برامجها المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بالإضافة إلى ضرورة مواصلة جميع الدول الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية القوية ضد كوريا الشمالية.

وأكد تيلرسون أن الخيارات لازالت مفتوحة أمام بلاده? مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإيجاد طريق سلمي لنزع السلاح النووي وإنهاء الأعمال العدوانية التي تقوم بها كوريا الشمالية.