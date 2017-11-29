فيديو.. مانشستر يونايتد يهزم واتفورد برباعية في الدوري الإنجليزي

نواف السالم(صدى):

واصل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مطاردته لمانشستر سيتي على قمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم ” البريميرليج “، بعد تغلبه على مضيفه واتفورد بأربعة أهداف لهدفين، ضمن مباريات الجولة الـ14، مساء أمس الثلاثاء.

وأحرز رباعية مانشستر، أشلي يونغ ” هدفين ” والفرنسي أنتوني مارتيال وجيسي لينغارد في الدقائق 19 و25 و32 و86.

فيما جاء هدفا واتفورد عن طريق تروي دييني من ضربة جزاء والفرنسي عبد الله دوكوري في الدقيقتين 77 و84 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 32 نقطة، فيما تجمد رصيد واتفورد عند 21 نقطة في المركز الثامن.