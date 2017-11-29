الإطاحة بالمرأة الأكثر إثارة في العالم

أماني الغامدي (صدى):

أطاحت الشرطة الأمريكية بالممثلة والمغنية نايا ريفيرا (30 سنة) بسبب اعتدائها على زوجها راين دورسي.

واعتقلت الشرطة ريفيرا بعد أن صفعت زوجها عدة مرات عندما كانا يتجولان برفقة ابنهما البالغ من العمر سنتين.

وسجلت الحادثة في شريط فيديو قديم للشرطة كدليل ومن ثم أطلق سراحها بكفالة مالية مقدارها ألف دولار.

وفي عام 2011 أطلق موقع After Ellen لقب “المرأة الأكثر جاذبية” على نايا ريفيرا، بعد أن مثلت دور البطولة في مسلسل “الجوقة”.

كما أدت نايا ريفيرا دور البطولة أيضا في أفلام سينمائية أخرى مثل “سي.إس.آي: ميامي” و”الخادمات الخائنات” و”منقذي ماليبو” وفي عام 2013 شاركت مغني الراب بيج سين أغنية آسف “Sorry”.