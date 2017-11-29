فيديو.. الأهلي يواصل حصد النقاط بهدفين في المصري

ماجد محمد(صدى):

فاز الأهلي المصري، على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل لاشئ أمس الثلاثاء، في الجولة الـ11 ضمن مباريات الدوري المصري، ليتقدم الأهلي إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري.

وأحرز هدفي المباراة وليد أزارو (33) ووليد سليمان (70).

وأسفرت المحاولات الهجومية للأهلي عن الهدف الأول في الدقيقة 33، إثر عرضية من عبد الله السعيد وصلت إلى المغربي أزارو فتابعها رأسية على يسار الحارس أحمد بوسكا.

وفي الشوط الثاني أدخل مدرب الأهلي حسام البدري وليد سليمان بدلا من أزارو لتنشيط هجومه، وبالفعل نجح البديل في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 70 بتسديدة قوية على يمين بوسكا.