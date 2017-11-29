  • الأربعاء 29

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. فيديو نادر.. الملك فهد خلال متابعته لقاء النصر وريال مدريد في كأس العالم عام 2000

فيديو نادر.. الملك فهد خلال متابعته لقاء النصر وريال مدريد في كأس العالم عام 2000

فيديو نادر.. الملك فهد خلال متابعته لقاء النصر وريال مدريد في كأس العالم عام 2000
عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديم ظهر خلاله الملك فهد – رحمه الله – أثناء متابعته لقاء النصر وريال مدريد في كأس العالم للأندية عام 2000.

وكان موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ، نشر تقريراً آنذاك تضمن أن نادي النصر أصبح أول ناد يمثل السعودية وآسيا في النسخة الأولى لكأس العالم للأندية، وهو ما جعل عشاقه يطلقون عليه لقب ” العالمي “.

يشار إلى أن نادي النصر أنشئ كناد للهواة عام 1955 وأسسه الشقيقان حسين وزيد الجبعاء ، وتم اعتماد الشعار باللونين الأصفر والأزرق وخريطة الجزيرة العربية.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *