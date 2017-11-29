فيديو نادر.. الملك فهد خلال متابعته لقاء النصر وريال مدريد في كأس العالم عام 2000

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديم ظهر خلاله الملك فهد – رحمه الله – أثناء متابعته لقاء النصر وريال مدريد في كأس العالم للأندية عام 2000.

وكان موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ، نشر تقريراً آنذاك تضمن أن نادي النصر أصبح أول ناد يمثل السعودية وآسيا في النسخة الأولى لكأس العالم للأندية، وهو ما جعل عشاقه يطلقون عليه لقب ” العالمي “.

يشار إلى أن نادي النصر أنشئ كناد للهواة عام 1955 وأسسه الشقيقان حسين وزيد الجبعاء ، وتم اعتماد الشعار باللونين الأصفر والأزرق وخريطة الجزيرة العربية.