استياء جمهور ماجد عبدالله من خالد الشعلان.. تعرف على السبب
استاء عدد من جماهير ماجد عبدالله من هجوم الكاتب الرياضي خالد الشعلان على الناقد المفضل لديهم.
وكان الشعلان، أكد في تصريحات تلفزيونية : أن ماجد عبدالله فوق النقد الرياضي مما تسبب في ثورة كبيرة بين الجماهير.
فيما رد عليه المغردون بالقول بأنه لا يوجد مسئول في أي موقع مسئولية فوق النقد .
وقال أحد المغردين: ما شاء الله معصوم عن الخطأ ؟! إذا الوزير و الأمير ينتقد ، من هو علشان يكون فوق النقد؟.
ووافقه أخر بقوله: “ليش فوق النقد لايكون رسول وحنا مادرينا؟!!!”
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