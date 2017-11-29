استياء جمهور ماجد عبدالله من خالد الشعلان.. تعرف على السبب

نواف السالم (صدى):

استاء عدد من جماهير ماجد عبدالله من هجوم الكاتب الرياضي خالد الشعلان على الناقد المفضل لديهم.

وكان الشعلان، أكد في تصريحات تلفزيونية : أن ماجد عبدالله فوق النقد الرياضي مما تسبب في ثورة كبيرة بين الجماهير.

فيما رد عليه المغردون بالقول بأنه لا يوجد مسئول في أي موقع مسئولية فوق النقد .

وقال أحد المغردين: ما شاء الله معصوم عن الخطأ ؟! إذا الوزير و الأمير ينتقد ، من هو علشان يكون فوق النقد؟.

ووافقه أخر بقوله: “ليش فوق النقد لايكون رسول وحنا مادرينا؟!!!”