فيديو.. مستثمر عقاري يصدم المواطنين ويكشف مفاجأة بشأن نظام الأراضي البيضاء

عادل الحربي(صدى):

أكد المستثمر العقاري خالد المبيض، أن نظام الأراضي البيضاء لن يكون كافيا لحل أزمة السكن رغم أنه جزء من الحل، معتبرا أن من المبكر الحكم على تأثير رسوم الأراضي البيضاء على السوق العقاري.

وأوضح المبيض، خلال استضافته في برنامج ” معالي المواطن ” على قناة ” mbc “، الأراضي البيضاء تحتاج لمطورين عقاريين بمستوى معين، وتحتاج إلى تمويل عقاري غير متاح الآن، مشيرا إلى أهمية وجود آلية واضحة لتسهيل عملية التطوير العقاري، فلا يوجد حتى اليوم المطورون العقاريون المناسبون مع الأرضي البيضاء.

وأضاف أن أنظمة التمويل العقاري والبيع على الخارطة لم تعد مجدية، وهو ما يفسر الكثير من اللغط بشأن اتجاه الأسعار، فأسعار العقارات في المملكة يمكن اعتبارها بأنها ” سلع غير متجانسة “، ومن الصعب جداً تحديد مؤشر للسوق العقاري.