ملتقى مدارس التوأمة يوصي بإلغاء حصة النشاط

خالد الضبيبي(صدى):

كشف ملتقى مدارس التوأمة بالحد الجنوبي، بتوصية إلغاء حصة النشاط في إدارات التعليم بالمنطقة، وإعفاء مدارس التوأمة من تدريس مادتي التربية الفنية والبدنية مع الاستفادة من معلميها في التشكيلات المدرسية.

كما أوصى الملتقى، بتوفير معلمين ومعلمات بمختلف التخصصات حسب التشكيلات المدرسية، ومنح قائدي وقائدات مدارس التوأمة الصلاحيات المناسبة لوضع مدارس التوأمة، ومنحهم حوافز مادية ومعنوية.

وكان الملتقى، قد استضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران في مقر الكلية التقنية خلال الفترة 9-10 من شهر ربيع الأول الحالي.