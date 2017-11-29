مدني مكة يوضح إجمالي أعداد المركبات التي تضررت نتيجة أمطار جدة

علي القحطاني(صدى):

كشف الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، عن أعمال حصر أضرار الأمطار التي هطلت مؤخرا على محافظة جدة والمشكّلة من وزارة المالية ومحافظة جدة والدفاع المدني.

وأكد الدفاع المدني، أن اللجنة المشكلة واصلت عملها أمس الثلاثاء، لليوم الخامس على التوالي بواقع عشر ساعات يوميا، عدا يوم الجمعة من بعد صلاة العصر.

وأوضح أن أحياء: ” بني مالك، وشارع الستين أمام المحكمة العامة، وشارع الأمير ماجد، وطريق الملك عبدالعزيز، ونفق السلام، ودوار الكرة الأرضية، وكيلو 14، وكيلو 10، وأحياء أُخْرَى سجلت تضررَ بعض المركبات من أثر الأمطار “، وتعمل اللجان من خلالها على حصرها.

وتم حصر عدد ٣٦ مركبة، وتم استبعاد ٥٢ مركبة ليصبح الإجمالي منذ أن بدأت أعمال الحصر حتى نهاية أعمالها اليوم ١٤٣ مركبة، وتم استبعاد ٢٠٣ مركبات ليصبح الإجمالي العام ٣٤٦ مركبة تم الكشف عليها.