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بالفيديو.. الأمن يقيد ” أبو ساطور ” بعد محاولته خطف طفل بالرياض

بالفيديو.. الأمن يقيد ” أبو ساطور ” بعد محاولته خطف طفل بالرياض
عادل الحربي(صدى):

نشر رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، مادة مصورة تحت عنوان ” القبض على أبو ساطور “، أشاروا خلالها إلى أنه يعود لـ ” أبو ساطور ” ، وهو الشخص الذي ظهر منذ أيام في مقطع فيديو وهو يطارد طفلين بالرياض .

وكشف الفيديو لحظة تقييد ” أبو ساطور “، ورجل أمن يسحبه من ملابسه ويخرجه من أحد المنازل التي كان يختبىء بها .

وكان مقطع فيديو قد انتشر منذ أيام يظهر من خلاله رجل يحمل ساطوراً ويحاول اختطاف طفل وذلك في حي المربع وسط الرياض، الساعة الثانية والربع بعد ظهر يوم الجمعة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 38902 ] نشر منذ 2 ساعتين

على الصفاة طوالي ,, الله لايهينكم ,,

[ عدد التعليقات: 2022 ] نشر منذ 1 ساعة

احسسسسن صحت يمينه .. هذا مسفد في الارض ويرعب الأطفال … المووووت هذا اللي يستحقه وبس

[ عدد التعليقات: 2030 ] نشر منذ 30 دقيقة

لا بد من تشديد وتغليظ العقوبة …

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