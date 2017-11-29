بالفيديو.. الأمن يقيد ” أبو ساطور ” بعد محاولته خطف طفل بالرياض
نشر رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، مادة مصورة تحت عنوان ” القبض على أبو ساطور “، أشاروا خلالها إلى أنه يعود لـ ” أبو ساطور ” ، وهو الشخص الذي ظهر منذ أيام في مقطع فيديو وهو يطارد طفلين بالرياض .
وكشف الفيديو لحظة تقييد ” أبو ساطور “، ورجل أمن يسحبه من ملابسه ويخرجه من أحد المنازل التي كان يختبىء بها .
وكان مقطع فيديو قد انتشر منذ أيام يظهر من خلاله رجل يحمل ساطوراً ويحاول اختطاف طفل وذلك في حي المربع وسط الرياض، الساعة الثانية والربع بعد ظهر يوم الجمعة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38902 ] نشر منذ 2 ساعتين
على الصفاة طوالي ,, الله لايهينكم ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6251 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهل😣
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2022 ] نشر منذ 1 ساعة
احسسسسن صحت يمينه .. هذا مسفد في الارض ويرعب الأطفال … المووووت هذا اللي يستحقه وبس
كان زمان[ عدد التعليقات: 2030 ] نشر منذ 30 دقيقة
لا بد من تشديد وتغليظ العقوبة …