بالفيديو.. الأمن يقيد ” أبو ساطور ” بعد محاولته خطف طفل بالرياض

عادل الحربي(صدى):

نشر رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، مادة مصورة تحت عنوان ” القبض على أبو ساطور “، أشاروا خلالها إلى أنه يعود لـ ” أبو ساطور ” ، وهو الشخص الذي ظهر منذ أيام في مقطع فيديو وهو يطارد طفلين بالرياض .

وكشف الفيديو لحظة تقييد ” أبو ساطور “، ورجل أمن يسحبه من ملابسه ويخرجه من أحد المنازل التي كان يختبىء بها .

وكان مقطع فيديو قد انتشر منذ أيام يظهر من خلاله رجل يحمل ساطوراً ويحاول اختطاف طفل وذلك في حي المربع وسط الرياض، الساعة الثانية والربع بعد ظهر يوم الجمعة.