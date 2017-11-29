أمريكا تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن عقب إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي

واشنطن(صدى):

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا حول كوريا الشمالية اليوم الأربعاء، وذلك بطلب من واشنطن بعد إطلاق صاروخ بالستي كوري شمالي جديد عابر للقارات.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في بيان، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جديدة تذهب أبعد من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي حتى الآن على بيونج يانج، ومن بين هذه الإجراءات حظر النقل البحري للبضائع من وإلى كوريا الشمالية .