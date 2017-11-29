صورة مؤثرة لطفل يواظب على صلاة الضحى ويدعو بلقاء والده المتوفي في الجنة

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مؤثرة لطفل في الصف الأول الابتدائي، يواظب على صلاة الضحى والخشوع للدعاء لوالده المتوفى، ما أثار إعجاب المعلمين، مشيدين بفعله الذي يدلل على وفائه.

وأظهرت الصورة، الطالب بمدرسة الإمام عاصم لتحفيظ القرآن بمكة المكرمة وهو يجلس على سجادة الصلاة في المدرسة ويرفع يده بالدعاء في خشوع.

ونقلت حسابات تعليمية نص الحديث الذي دار بين الطالب وقائد مدرسته، حيث فوجئ قائد المدرسة بالطالب وهو يصلي ويدعو بخشوع، ليسأله عن سر ذلك، فقال إنه يصلي الضحى كل يوم ويدعو لوالده بدخول الجنة ولقائه فيها.