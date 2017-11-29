والد ضحية التسمم: لن أسمح بإفلات المتسبب من العدالة

محمد بن طحيطح(صدى):

أكد المواطن أحمد فايع، والد الفتاة التي توفيت يوم الاثنين، متأثرة بإصابتها بالتسمم الغذائي بعد تناولها وجبة من أحد مطاعم محايل عسير، عزمه على مقاضاة المتسبب في موتها.

وأوضح فايع، بعد تشييعه جنازة ابنته ودفنها، أنه لن يسمح للمتسبب في وفاة ابنته بالإفلات من العدالة، مشيدا بجهود الجهات الأمنية في التحقيق في القضية، وفقا لصحيفة عكاظ.

وكانت حادثة التسمم قد أدت لإصابة أربع فتيات من عائلة واحدة بالتسمم الغذائي، وتوفيت إحداهن بعد نقلها للمستشفى المركزي بمنطقة عسير، في حين تحسنت حالة الفتيات الثلاث الأخريات.