والد ضحية التسمم: لن أسمح بإفلات المتسبب من العدالة
أكد المواطن أحمد فايع، والد الفتاة التي توفيت يوم الاثنين، متأثرة بإصابتها بالتسمم الغذائي بعد تناولها وجبة من أحد مطاعم محايل عسير، عزمه على مقاضاة المتسبب في موتها.
وأوضح فايع، بعد تشييعه جنازة ابنته ودفنها، أنه لن يسمح للمتسبب في وفاة ابنته بالإفلات من العدالة، مشيدا بجهود الجهات الأمنية في التحقيق في القضية، وفقا لصحيفة عكاظ.
وكانت حادثة التسمم قد أدت لإصابة أربع فتيات من عائلة واحدة بالتسمم الغذائي، وتوفيت إحداهن بعد نقلها للمستشفى المركزي بمنطقة عسير، في حين تحسنت حالة الفتيات الثلاث الأخريات.
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 594 ] نشر منذ 7 دقائق
رحمها الله وألهمكم الصبر والسلوان. والله ينتقم من القتلة الفاسدين المفسدين في المطعم…
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38890 ] نشر منذ 6 دقائق
الله يرحم من ماتت وبشفي المريضات ,, ويحسن عزاءك ,, آمين ,,
,, لاتسكت عن حقك ,, هذا قتل عمد فلا تتنازل عن قتل المتسببين ,,