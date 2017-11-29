كوريا الجنوبية ترد على جارتها بصواريخ من البر والبحر والجو

سول(صدى):

ردت كوريا الجنوبية بشكل حازم على جارتها الشمالية بعد إطلاقها صاروخا بالستيا اليوم، فقامت الأولى بالرد بصواريخ من الجو والبحر والبر.

وقد دعا رئيس كوريا الجنوبية ” مون تشجي ينغ ” ، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي، على خلفية اختبار صاروخا باليستيا جديد في كوريا الشمالية.

وقالت دولة اليابان إنها لا تستبعد أن يكون الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي سقط في بحر اليابان ضمن المنطقة الاقتصادية لليابان.

يذكر أن كوريا الشمالية قد أطلقت اليوم الثلاثاء، صاروخًا باليستيًا جديدًا، من جنوب بيونج يانج باتجاه الشرق.