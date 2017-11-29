استخدموا الصواريخ في بناءه.. ما لا تعرفه عن جسر ” سي دو ” المعلق بين الوديان

بكين(صدى):

يعتبر جسر نهر سي دو أطول جسر معلق في العالم، وهو يقع في الأودية العميقة في مقاطعة هوبي بوسط الصين.

يبلغ طوله 900 متر، وارتفاعه عن الأودية 560 متر، ما يعادل ارتفاع 200 طابق سكني.

لم يتم بناءه بسهوله وواجه العديد من الصعوبات، أبرزها كيفية وضع السلك الناقل بين الأودية الواسعة، ولكن بعد تفكير طويل، توصل موظفوا المشروع إلى فكرة جريئة وهي استخدام الصاروخ، حيث أطلقوا صاروخين صغيرين من الاتجاهين وعليهما علق سلك ناقل بطول 1200 متر.

وهكذا تم حل المشكلة بفكرة هي الأغرب على الأطلاق.