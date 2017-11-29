محمد صلاح يدافع عن المرأة في بلاده

ماجد محمد(صدى):

أعلن ” محمد صلاح ” لاعب المنتخب المصري، وفريق ليفربول الانجليزي، عن دعمه الكامل لحملة ” لاني راجل ” الداعمة للمرأة المصرية، والتابعة للمجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقال صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، ” لأني راجل فاهم إن الراجل والست ليهم نفس الحقوق والواجبات، قررت ادعم حملة ” لأني رجل ” التابعة للمجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ” .

ووفق دراسة نشرتها الامم المتحدة عام 2013، فإن 99% من النساء المصريات يتعرضون للتحرش الجنسي اللفظي والجسدي معا.

يذكر أن، جميع الدول حول العالم تحتفل باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر من كل عام.