محمد صلاح يدافع عن المرأة في بلاده
أعلن ” محمد صلاح ” لاعب المنتخب المصري، وفريق ليفربول الانجليزي، عن دعمه الكامل لحملة ” لاني راجل ” الداعمة للمرأة المصرية، والتابعة للمجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقال صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، ” لأني راجل فاهم إن الراجل والست ليهم نفس الحقوق والواجبات، قررت ادعم حملة ” لأني رجل ” التابعة للمجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ” .
ووفق دراسة نشرتها الامم المتحدة عام 2013، فإن 99% من النساء المصريات يتعرضون للتحرش الجنسي اللفظي والجسدي معا.
يذكر أن، جميع الدول حول العالم تحتفل باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر من كل عام.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23247 ] نشر منذ 36 دقيقة
مفروض تدافع عن الرقاله يباشه
همه الي حظهم طااااايح
ولا علشانك لاعب مشهور
تفكر الرقاله كلهم زي حضرتك😂😂😂